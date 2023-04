Bald wieder Neuwahlen in Bulgarien?

Auf fast gleichen Zuspruch kamen am Sonntag die Mitte-Rechts-Partei GERB und das liberal-konservative Wahlbündnis PP/DB. Ersten Hochrechnungen des Meinungsforschungsinstituts "Alpha Research" zufolge entfallen auf die Reformer 26,4 Prozent der Stimmen, gefolgt von der Partei des früheren Langzeit-Premiers Bojko Borissow mit 25,5 Prozent. Ins neue Parlament in Sofia ziehen fünf Parteien ein. Eine sechste Formation könnte knapp an der Vier-Prozent-Hürde scheitern.

Die sich abzeichnende Pattsituation zwischen den verfeindeten GERB und PP/DB machen es fast unmöglich, im neuen Parlament eine regierungsfähige Mehrheit zu bilden. Politische Beobachter rechnen damit, dass es im Herbst wieder zu Neuwahlen kommt.

