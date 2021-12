Baerbock will Hilfe für Flüchtlinge an Grenze zu Polen

Deutschland stehe in voller Verantwortung und Solidarität an der Seite Polens und der baltischen Staaten angesichts des Erpressungsmanövers des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko, sagte Baerbock in Warschau nach einem Treffen mit ihrem polnischen Amtskollegen Zbigniew Rau. "Wir müssen aber auch sicherstellen, dass angesichts der eisigen Temperaturen im Grenzgebiet humanitäre Hilfe zur Verfügung steht, und zwar auf beiden Seiten der Grenze." Die Menschen, die zum Opfer dieses zynischen Spiels geworden seien, trügen an der Situation keine Schuld und würden Hilfe brauchen, sagte Baerbock.