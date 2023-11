"Babys, die ersticken. Die Geschichte wird uns das nicht verzeihen"

Die Lage im Gazastreifen wird mit jedem Tag verzweifelter: Nach Angaben der dort herrschenden radikalislamischen Hamas ist mittlerweile "kein Krankenhaus mehr arbeitsfähig". Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht längst von "entsetzlichen Zuständen".

Israel hat den Zivilisten gestern zwar erneut ein Zeitfenster für die Flucht in den Süden des Küstengebiets genannt. Gleichzeitig meldete die israelische Armee, seit Beginn der Bodeneinsätze im Gazastreifen vor rund zwei Wochen insgesamt bereits 4300 Angriffe ausgeführt zu haben. Mehr als 3000 Ziele der "terroristischen Infrastruktur" seien zerstört worden.

Der internationale Druck auf Israel wächst: Der scheidende luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat eine klare Sprache der EU gegenüber Israel gefordert. Es stimme zwar, dass die Hamas Krankenhäuser als Schutzschilde benutze, sagte er beim gestrigen EU-Außenministertreffen in Brüssel. Man müsse aber dennoch auch den Mut haben, den Freunden in Israel zu sagen, dass man Hilfsorganisationen zuhören müsse. "Hier sind Babys, die ersticken, weil kein Sauerstoff mehr da ist", sagte er. Das unendliche Leid, das in Israel geschehen sei, dürfe sich nicht in Gaza wiederholen. Krankenhäuser dürften kein Schlachtfeld sein, mahnte er. "Die Geschichte wird uns das nicht verzeihen", warnte Asselborn, der in Kürze aus dem Amt scheiden wird. Die EU sucht nun verzweifelt nach einer politischen Lösung: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell plant für diese Woche eine Reise nach Israel und in die Palästinensergebiete sowie nach Bahrain, Saudi-Arabien, Katar und Jordanien.

Unterdessen eskaliert der Konflikt auch an anderen Fronten: Die Kämpfe zwischen der radikal-islamistischen Hisbollah im Norden werden immer intensiver und auch blutiger. Auch in Syrien wurden die Angriffe verstärkt: Die USA bombardierten Stellungen pro-iranischer Gruppen in Syrien. US-Präsident Joe Biden habe die Angriffe angeordnet, "um klarzumachen, dass sich die USA selbst, ihre Truppen und Interessen verteidigen".

Der Iran drohte umgehend und mehrfach mit Vergeltung. Neben der Revolutionsgarde warnten auch mit dem Iran verbündete Gruppen im Jemen und im Irak die USA vor blutigen Gegenangriffen. Man werde "alle amerikanischen Ziele als legitim" erklären, drohten sie.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper