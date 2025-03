Autolenker raste in Menschengruppe: Zwei Tote, etliche Verletzte in Mannheim

Schock in der Innenstadt von Mannheim: Gegen 12.15 Uhr lenkte am Montag ein Autofahrer seinen schwarzen Ford Fiesta mit hoher Geschwindigkeit durch die Haupteinkaufsstraße. Auf Höhe des zentralen Paradeplatzes, wo derzeit ein Fastnachtsmarkt mit Dutzenden Imbissbuden und Fahrgeschäften aufgebaut ist, soll er mehrere Passanten an- bzw. umgefahren haben.

Mindestens zwei Personen seien ums Leben gekommen, gab Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Nachmittag bekannt. Es gebe fünf Schwerverletzte, darunter offenbar auch ein Kind.

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 40-jährigen deutschen Staatsbürger handeln. Der Südwestdeutsche Rundfunk (SWR) berichtete, dass der Mann den deutschen Sicherheitsbehörden bisher nicht in Zusammenhang mit Extremismus oder Terrorismus aufgefallen sei. Er soll allerdings schon früher psychisch auffällig gewesen sein. Dem Bericht zufolge soll der Mann zuletzt im direkt benachbarten Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) gewohnt haben.

Das Auto, mit dem der Tatverdächtige die Passanten niedergefahren haben soll. Bild: THOMAS LOHNES (AFP)

Tatverdächtiger im Spital

Mehrere deutsche Medien berichteten zudem, dass sich der mutmaßliche Täter bei der Festnahme eine Schreckschusspistole in den Mund gesteckt und abgedrückt habe. Er soll dabei lebensgefährlich verletzt worden sein. Die Polizei bestätigte nur, dass der Tatverdächtige verletzt in einem Spital liege.

Bei der Todesfahrt gehen die Ermittler nicht von einem politischen Hintergrund aus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gaben. Ob es sich um einen Unfall oder eine gezielte Tat handelte, blieb offen. Innenminister Strobl betonte, dass die Ermittlungen noch am Anfang stehen, aber mit Hochdruck geführt würden. Beim Tatverdächtigen handle es sich um einen Einzeltäter, dessen Tat nicht im Zusammenhang mit einer Faschingsveranstaltung stehe. Es gebe auch keine Hinweise auf einen extremistischen Hintergrund.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) brach wegen der Ereignisse in Mannheim ihre Teilnahme am Rosenmontagszug in Köln vorzeitig ab.

"Wieder sicheres Land werden"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach den Angehörigen der Opfer von Mannheim sein Mitgefühl aus. "Es ist furchtbar, was sie durchmachen müssen", erklärte Steinmeier. "Den Verletzten wünsche ich rasche Genesung."

Ähnlich äußerte sich CDU-Chef Friedrich Merz: "Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen", sagte er. "Der Vorfall – wie auch die schrecklichen Taten der vergangenen Monate – mahnt uns eindringlich: Wir müssen alles tun, um solche Taten zu verhindern." Deutschland müsse wieder ein sicheres Land werden.

Erst vor zweieinhalb Wochen war in München ein Mann aus Afghanistan mit einem Auto in eine Verdi-Demonstration gerast, dort gab es zwei Tote. In Magdeburg war am 20. Dezember ein Mann aus Saudi-Arabien mit seinem Auto auf dem dortigen Weihnachtsmarkt in eine Menschenmenge gefahren, sechs Menschen starben. Im Mai des Vorjahres war Mannheim Schauplatz einer Messerattacke, bei der ein Afghane den Polizisten Rouven Laur tödlich und fünf weitere Personen schwer verletzte.

