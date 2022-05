Australien steht vor einem Machtwechsel

Australiens Regierungschef Scott Morrison ist nervös. Mit gutem Grund: Wenn die Prognosen einigermaßen stimmen, dann verliert seine Mitte-rechts-Koalition aus Liberaler und Nationaler Partei heute die Parlamentswahlen. Doch auch die oppositionelle Labor-Partei unter Anthony Albanese ist massiv angespannt. Ihre Hoffnung auf eine absolute Mehrheit ist ebenfalls gering. In letzten Umfragen kam der 59-jährige Albanese auf 44 Prozent, Amtsinhaber Morrison kann demnach mit 40 Prozent der Stimmen rechnen. Doch in Australien hält sich das Vertrauen in Umfragen in Grenzen. Zuletzt lagen sie ziemlich falsch.

Fest steht aber eines: Der 54-jährige Regierungschef Morrison von der Liberalen Partei hat vor allem bei den Frauen kaum noch Rückhalt. Auf eine Serie von Sex-Skandalen – von einer Vergewaltigung im Parlamentsgebäude durch einen jungen Regierungsmitarbeiter bis hin zum Missbrauch einer Untergebenen durch einen Minister – reagierte der Konservative laut seinen Kritikern arrogant und frauenfeindlich. Bisher wurden auch keine Täter zur Verantwortung gezogen.

Die Sorgen der Australier

Die Themen im Wahlkampf waren vielseitig und entscheidend: Das angespannte Verhältnis zu China, der daraus resultierende neue Sicherheitspakt "Aukus" mit Großbritannien und den USA und die menschenunwürdige Migrationspolitik rückten den fünften Kontinent auch ins Interesse der Weltgemeinschaft.

Doch für den Ausgang der Wahl war das alles irrelevant. Die Australier haben zurzeit ganz andere Sorgen, allen voran den Klimawandel: Katastrophale Waldbrände und großflächige Überschwemmungen haben in den letzten Jahren hunderte von Todesopfern und Sachschäden in Milliardenhöhe gefordert. Dem Great Barrier Reef droht als Folge steigender Wassertemperaturen die Zerstörung. Dass Morrisons regierende Liberal Party die Klimakrise immer noch leugnet, ist für die meisten Australier daher völlig unverständlich.

Arbeitsplätze oder Klimaschutz

Mehr noch: Der Regierungschef gilt weiterhin als glühender Förderer der Kohleindustrie, aus der das Land rund 40 Prozent seiner Energie bezieht. "Die Kohleindustrie bringt uns jedes Jahr 35 Milliarden australische Dollar an Exporten", warb Morrison. Aber auch die oppositionellen Sozialdemokraten sind in Sachen Klimaschutz eher verhalten, weil eben auch sie die Arbeitsplätze im Auge haben. Einzig die 15 unabhängigen Kandidaten trommelten laut für den Klimaschutz. Sie könnten zum Zünglein an der Waage werden, wenn die beiden Großparteien an der absoluten Mehrheit scheitern.

Bei allen Unsicherheiten: Um die Wahlbeteiligung muss sich niemand Sorgen machen – in Australien herrscht Wahlpflicht. (hei)