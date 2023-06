Außenministerium spricht partielle Reisewarnung für Russland aus

Das Außenministerium warnt vor allen Reisen in die an die Ukraine angrenzenden russischen Verwaltungsbezirke Belgorod, Kursk, Brjansk, Woronesch, Rostow und Krasnodar. Insbesondere die Stadt Rostow sowie das Umland sollen gemieden werden. Auch in Moskau und anderen Städten Russlands soll "eine erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag gelegt werden".

"Österreicherinnen und Österreicher in Russland wird geraten, die aktuellen Medienberichte genau zu verfolgen und sich für Empfehlungen jederzeit an die österreichische Botschaft in Moskau zu wenden. Die Botschaft unterstützt im Notfall", heißt es in einer Aussendung des Außenministeriums vom Samstag. In Not geratene Österreicher könnten sich jederzeit auch an den Bereitschaftsdienst im Außenministerium unter +43 1 90115 4411 wenden.

Bildergalerie: Wagner-Söldner rücken innerhalb Russlands vor (Foto: HANDOUT (@na_laite_23 / UGC)) Bild 1/15 Galerie ansehen

"Das Außenministerium beobachtet die Situation sehr genau und steht in enger Abstimmung mit dem Team der österreichischen Botschaft in Moskau sowie mit europäischen und internationalen Partnern", heißt es. Weitere Schritte seien vorbehalten, sollten diese im Lichte der dynamischen Entwicklungen für nötig erachtet werden.

Mehr zum Thema Außenpolitik Außenpolitik Liveblog: Streit mit Wagner-Chef eskaliert, Putin spricht von "Meuterei" MOSKAU. Angesichts des bewaffneten Aufstands des russischen Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin haben die Behörden in Moskau und Umgebung den ... Liveblog: Streit mit Wagner-Chef eskaliert, Putin spricht von "Meuterei"

Mehr zum Thema Außenpolitik Machtkampf in Russland: Nehammer besorgt wegen Atomwaffen GÖTTWEIG. Die Ereignisse in Russland beschäftigten am Samstag auch die Teilnehmer des "Europaforums" in Göttweig. Machtkampf in Russland: Nehammer besorgt wegen Atomwaffen

Mehr zum Thema Außenpolitik "Putins Koch": Der Unternehmer Prigoschin und seine Wagner-Gruppe MOSKAU. Sie sind berüchtigt für ihre Skrupellosigkeit - nicht nur gegenüber dem Feind, sondern auch gegenüber der Zivilbevölkerung und sogar den ... "Putins Koch": Der Unternehmer Prigoschin und seine Wagner-Gruppe

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper