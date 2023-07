Ausschreitungen in Frankreich haben schwere Folgen für Tourismus

Schwere Unruhen in Frankreich

Die jüngsten Unruhen in Frankreich geben der Hotellerie-Branche und dem Gastgewerbe allen Grund zur Sorge: Mittlerweile droht nicht mehr nur eine Beschädigung des französischen Images, es macht sich auch ein Rückgang an Touristen bereits bemerkbar. Wie berichtet, war es nach dem Tod des 17-Jährigen Nahel M. durch einen französischen Polizisten am 27. Juni, zu Tumulten und Ausschreitungen bei Demonstrationen gekommen.

Seit Beginn der Unruhen stornieren viele Menschen ihre Urlaubsreservierungen. Die Folge: Ein Mangel an Touristen. Dies betreffe alle Gebiete Frankreichs, in denen gewaltvolle Ausschreitungen stattgefunden haben, so Thierry Marx, der Präsident des Verbandes des Hotelgewerbes und der Hotelindustrie (kurz: UMIH) gegenüber der französischen Zeitung "Le Monde".

Vandalismus betrifft viele Restaurants

Vor allem Restaurants wurden zur Zielscheibe vieler Randalierer: In Marseille wurden Tische oder Stühle angezündet und Glasvitrinen zerschlagen. Von Seite des Präsidenten der UMIH heißt es, man wolle abwarten, wie sich die Situation bis zum kommenden Wochenende entwickelt. Zu diesem Zeitpunkt findet die alljährliche "Pride"-Demonstration in Marseille statt. Zu befürchten sei ein Aufeinandertreffen verschiedener Gruppierungen.

Laut dem österreichischen Außenministerium besteht derzeit ein Sicherheitsrisiko für mehrere französische Städte: "Reisen in die Vorstadtviertel um Paris sollten gemieden werden." Eine kostenlose Reiseregistrierung wird empfohlen.

