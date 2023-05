Ausschreitungen im Kosovo: Warum kommt das Land nicht zur Ruhe?

Die Ausschreitungen mit 30 verletzten KFOR-Soldaten und 50 Zivilisten im Nord-Kosovo markieren in dem kleinen Balkanland den schwersten gewaltsamen Konflikt seit mehreren Jahren. Warum kam es zum jüngsten Gewaltausbruch? Hintergrund ist die Wahl albanischstämmiger Bürgermeister in mehreren Orten des Nord-Kosovo vor einem Monat, nachdem die serbischen Amtsträger zurückgetreten waren. Die serbische Bevölkerungsmehrheit boykottierte die Wahlen, was letztlich zu einer Wahlbeteiligung von nur 3,5