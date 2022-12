Ausnahmezustandin Peru verhängt

Die Regelung gilt für 30 Tage, wie aus einer Veröffentlichung im Amtsblatt "El Peruano" hervorging. Bei den Unruhen sind nach Angaben der Regierung in verschiedenen Landesteilen bisher acht Menschen ums Leben gekommen. Während des Ausnahmezustands sind die Bewegungs- und Versammlungsfreiheit ausgesetzt.

Hunderte Touristen sitzen fest

Wegen der Unruhen sitzen derzeit hunderte ausländische Touristen an der weltberühmten Inka-Stätte Machu Picchu fest. Betroffen seien rund 800 Touristen, teilten die Behörden mit. Aus Österreich stecken aktuell "weniger als zehn Personen" fest, wie das Außenministerium am Donnerstag auf APA-Anfrage mitteilte. Die Urlauber stünden im Kontakt mit der Botschaft. Insgesamt sind aktuell rund 90 Österreicher registriert, die sich im Moment in Peru aufhalten.

Im Bemühen, die Lage zu beruhigen, deutete Präsidentin Dina Boluarte an, die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen auf Dezember 2023 vorzuziehen. Zunächst hatte sie vorgezogene Wahlen im April 2024 statt zum regulären Termin 2026 angestrebt. Medienberichten zufolge leitete die Regierung dem Kongress bereits eine entsprechende Gesetzesvorlage zu. Mit der Auflösung des Kongresses hatte der Linkspolitiker Castillo einem Misstrauensvotum im Parlament zuvorkommen wollen. Sowohl sein Kabinett als auch die Opposition warfen ihm einen Staatsstreich vor, weshalb der frühere Dorfschullehrer des Amtes enthoben und verhaftet wurde.

