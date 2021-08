"Aus dem Weg": Biden attackierte Gouverneure

Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in den USA rapide aus. Allerdings gilt dies nicht für alle Bundesstaaten gleichermaßen. Experten ziehen eine direkte Verbindung zwischen niedriger Impfquote und vielen Neuinfektionen. Diesen Zusammenhang hat nun auch US-Präsident Joe Biden aufgegriffen – und einige republikanische Gouverneure für ihre Coronapolitik attackiert.

"Wenn Sie schon nicht helfen, dann gehen Sie wenigstens den Leuten aus dem Weg, die versuchen, das Richtige zu tun", forderte Biden. Zwei US-Bundesstaaten nannte er als Negativbeispiele. "Nur zwei Staaten, Florida und Texas, sind für ein Drittel aller neuen Covid-19-Fälle im ganzen Land verantwortlich." So komme in einigen Staaten die Maskenpflicht an Schulen nicht zur Anwendung, in Texas könnte für Universitäten gar eine Geldstrafe fällig werden, wenn Lehrkräfte ungeimpfte Studierende zum Tragen einer Maske auffordern. Die republikanischen Gouverneure Greg Abbott aus Texas und Ron DeSantis aus Florida haben sich zuletzt besonders laut gegen eine Maskenpflicht ausgesprochen und diese gar verboten.

"Nutzen Sie Ihre Macht, um Leben zu retten! Wir brauchen Führungsstärke von allen. Und einige Gouverneure sind nicht bereit, das Richtige zu tun, um diese Pandemie zu bekämpfen", sagte Biden.

"Vermeidbare" Erkrankung

Es gebe immer noch rund 90 Millionen Menschen, die impfberechtigt seien, aber noch keine Spritze bekommen hätten, mahnte er. Geimpfte würden sich nur sehr selten mit Corona infizieren, noch seltener bei einer Infektion ins Spital müssen und fast nie an den Folgen der Infektion sterben. In den Bundesstaaten mit geringer Impfquote sei die Rate der Infektionen "zehn bis zwanzig Mal so hoch" wie in den Staaten mit der höchsten Impfquote, sagte Biden. Das Virus verbreite sich "wie ein Lauffeuer unter den Ungeimpften". Dies sei "herzzerreißend" – vor allem, weil Covid-19 inzwischen dank der Impfungen eine "vermeidbare" Erkrankung sei.