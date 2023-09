Putin "säubert" auch in der Wissenschaft.

Die Behauptungen, er sei durch unsichtbare, aber feste Fäden an das Weiße Haus, den Kongress oder "andere Herren in Washington" gebunden, seien zu plump und komisch, um sie zu kommentieren, schrieb Walerij Garbusow in seinem zweiten Artikel für die Nesawissimaja Gaseta. Das von ihm geleitete USA- und Kanada-Institut der Akademie der Wissenschaften beschäftige sich mit der umfassenden wissenschaftlichen Erforschung der Länder Nordamerikas, nicht mit Propaganda.