 Aufregung in den USA über russische Star-Wars-Pläne

Die US-Regierung hat den Kongress und die Verbündeten in Europa über neue russische Aktivitäten im Weltraum informiert. Wie die "New York Times" unter Berufung auf Quellen in der Regierung berichtet, handelt es sich um Nuklearwaffen, die das Satelliten-Netzwerk der Amerikaner ausschalten könnten. Die neue Generation an Waffen ermögliche es Russland, sowohl die Steuerung komplexer Waffensysteme als auch die Aufklärung aus dem All lahmzulegen.