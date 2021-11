Die Koalitionsgespräche in Deutschland sind in die letzte und entscheidende Phase eingetreten. Bis Mittwochabend mussten die 22 Arbeitsgruppen, in denen rund 300 Verhandler von Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen um Kompromisse feilschten, ihre Zwischenergebnisse abliefern. Der Leitfaden dafür war typisch deutsch – exakt und bürokratisch: maximal fünf Seiten, Schrifttyp "Calibri" in Größe 11.