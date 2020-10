Chris Hill (45) und seine Milizionäre proben den Ernstfall. Im ländlichen Georgia haben die schwer bewaffneten Angehörigen der "Three Percenters" Straßenblockaden errichtet. Sie üben die Festnahme von Zivilisten und erlauben dem Fernsehsender "Vice", das Training für den "Tag X" zu filmen. Der könnte nach Ansicht des selbst ernannten "Generals des Heiligen Krieges" nach den Präsidentschafts- und Kongresswahlen am 3. November kommen.

Aufgrund der Pandemie, die in diesem Jahr so viele Wähler wie noch nie dazu motivierte, ihre Stimme vorher per Brief oder persönlich in einem Frühwahl-Lokal abzugeben, könnte es jenseits eines Erdrutsch-Sieges Tage dauern, bis alle Stimmen ausgezählt sind.

Präsident Donald Trump lässt keine Gelegenheit aus, das Ergebnis der Wahlen infrage zu stellen, falls er sie nicht gewinnt. Er impft seinen Anhängern ein, ein Sieg des "schläfrigen Joe" sei nur durch Manipulation bei den Briefwahlen möglich. Wiederholt lehnte er es ab, sich auf einen friedlichen Machtwechsel zu verpflichten.

Die "Three-Percenters" und ihr Anführer sind für diesen Moment gerüstet. "Wenn es Beweise für Manipulationen gibt, gibt das Anlass für eine offene Rebellion", sagt Hill, dessen Männer wie andere Bürgerwehren Trumps Appell beherzigen wollen, vor den Wahllokalen "als Wahlbeobachter" bewaffnet aufzuziehen.

"Lage ist gefährlich angespannt"

Falls Biden gewinne, "stehen wir vor einem Bürgerkrieg", warnt der Milizen-Chef, dessen Organisation ihren Namen von den "drei Prozent" der Bevölkerung ableitet, die vor mehr als 150 Jahren den amerikanischen Bürgerkrieg ausgefochten hat. "Wir bewegen uns dann auf eine Konfrontation zu."

Hier ist sich Kathleen Belew von der University of Chicago mit Hill einig. "Die Lage ist gefährlich angespannt", sagt die Expertin für Milizen und weiße Nationalisten. Die Sicherheitsbehörden bereiten sich auf alle möglichen Szenarien vor. "Wir sind ernsthaft besorgt, dass es zu Einschüchterungversuchen kommt", warnt die Konferenz der Bürgermeister.

Statt sich während der ersten Präsidentschaftsdebatte von Bürgerwehren und rechten Hassgruppen wie den "Proud Boys" zu distanzieren, ermunterte Trump diese, aktiv zu werden. "Haltet euch zurück und haltet euch bereit", appellierte er an die gewaltbereiten Fußtruppen, zu denen neben den "Three Percenters" Organisationen gehören, die sich "The Wolverine Watchmen", "Oathkeepers" oder "The Base" nennen.

"Sehr genau hinschauen"

"Es gibt Zeiten, in denen eine Symbiose zwischen diesen Gruppen und Trump besteht", sagt Milizen-Expertin Belew. "Wenn Trump verliert, werden sich diese Gruppen sicher ermutigt fühlen, Gewalt auszuüben", sagt Belew.

Denn Trump zeigt gegenüber Bürgerwehren, weißen Nationalisten, Hassgruppen und QAnon-Verschwörern genügend Ambivalenz, diese im Zweifelsfall für seine Zwecke einzuspannen. Er unternimmt nichts, um die Temperatur im Wahlkampf herabzusetzen. Im Gegenteil, er verwischt mit seinem Sprachgebrauch bewusst die Grenzen des Erlaubten. Auf seinen Kundgebungen ohne Maske und sozialen Abstand fordert Trump seine Anhänger auf, "zu den Wahllokalen zu gehen und sehr genau hinzuschauen".

Wie jetzt schon im schwarzen Philadelphia, wo durch nichts und niemand legitimierte Personen Wähler mit Smartphones aufnehmen, die ihre Briefwahl-Unterlagen in eigens dafür installierte Sammelboxen werfen. Der Generalstaatsanwalt des "Swing State" Pennsylvania, Josh Shapiro, verurteilt diese Taktiken als "illegale Wähler-Einschüchterung".

50.000 Wahlbeobachter

Das bringt die Republikaner nicht von ihrem Tun ab, das sie für gerechtfertigt halten, um "Unregelmäßigkeiten" zu stoppen. Bis zum Wahltag wollte Trump "eine Armee" von 50.000 "Wahlbeobachtern" rekrutieren. Was die genau tun sollen, ist aber unklar.

