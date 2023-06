Auch Tschetschenen kämpfen für Putin

Wenige Tage nach Beginn der Gegenoffensive meldet die Regierung in Kiew kleinere Erfolge. An mehreren Frontabschnitten drangen ukrainische Truppen bis zu sieben Kilometer vor. Die eigentlichen russischen Verteidigungslinien hätten sie aber noch nicht erreicht, hieß es gestern aus der Ukraine.

Aus Russlands Sicht präsentierte sich die Lage an der Front allerdings völlig anders: Man habe drei Attacken der ukrainischen Truppen an der Südfront abgewehrt, teilte der Kreml mit. Eine unabhängige Überprüfung der aktuellen Kämpfe gab es zunächst nicht.

Tatsache ist, dass die russische Armee zunehmend in Bedrängnis gerät und immer mehr Kämpfer braucht. Das russische Verteidigungsministerium hat gestern eine erste Privatarmee unter Vertrag genommen. Das Dokument sei zwischen dem Ministerium und der Spezialeinheit Achmat unterzeichnet worden, hieß es. Achmat ist die Kampfeinheit des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow, ihr gehören zehntausende Kämpfer an. Sie sind bereits seit Monaten in der Ukraine im Einsatz und gelten als besonders brutal. Der Chef der berüchtigten Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin, lehnte einen Vertrag mit dem Kreml allerdings ab. Er will offenbar keine Verantwortung für die militärischen Misserfolge der Russen übernehmen.

Unterdessen blieb nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms die Lage in den Überschwemmungsgebieten gespannt. Einzig die internationale Atomenergiebehörde gab Entwarnung: Es sei noch genug Wasser für die Reaktorkühlung im AKW Saporischschja vorhanden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper