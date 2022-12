Auch Spanien führt Testpflicht ein

Das kündigte Gesundheitsministerin Carolina Darias an. Ein genaues Datum, ab wann die Beschränkungen gelten, nannte die Ministerin zunächst nicht. Dies werde in Kürze entschieden, sagte sie. Zudem werde sich Spanien darum bemühen, so schnell wie möglich eine gemeinsame Linie aller EU-Länder in dieser Frage zu definieren.

Mehrere Länder wie Italien, die USA, Japan und Südkorea haben bereits Einreisebeschränkungen eingeführt oder angekündigt. In Österreich ist laut Gesundheitsministerium vorerst keine Testpflicht für Einreisende aus China geplant.

