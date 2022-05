Auch Schweden drängt jetzt in die NATO

Erwartet wird, dass sich Schweden wie auch Finnland um die NATO-Mitgliedschaft bewirbt. Der offizielle Beitritts-Antrag könnte womöglich schon am Montag gestellt werden.

In einer am Freitag veröffentlichen Sicherheitsanalyse der Regierung stehen jedenfalls die Vorteile eines NATO-Beitritts im Vordergrund: Schweden würde mit einer Mitgliedschaft nicht nur seine eigene Sicherheit stärken, sondern auch zur Sicherheit gleichgesinnter Nachbarländer beitragen, heißt es in dem Bericht.

Auch in Schweden rechnet man mit einer scharfen Reaktion Russlands. Cyberangriffe sind denkbar.