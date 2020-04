Auch per Skype: Biden drängt auf Debatte mit Trump

"Ich kann es kaum erwarten, mit Donald Trump zu debattieren", sagte der frühere Vizepräsident am Donnerstag bei einer Videokonferenz mit Partei-Unterstützern. Angesichts der Pandemie sei er auch zu einem Online-Schlagabtausch bereit: "Egal ob Zoom, Skype, Hangouts oder persönlich".

Biden steht nach dem Rückzug seines Rivalen Bernie Sanders als Präsidentschaftskandidat der Demokraten bereits so gut wie fest. Angesichts der Corona-Pandemie ist aber noch unklar, wie eine Debatte zwischen Biden und Trump im Vorfeld der Wahl im November organisiert werden könnte. Biden kritisierte den Umgang des Republikaners mit der Krise: "Der Präsident redet ständig über sich selbst und fordert Gouverneure auf, ihm dafür zu danken, was er für sie tut." Es dürfe in der Krise aber nicht um Parteipolitik gehen, betonte Biden.

