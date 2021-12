Diese Worte bleiben auch nach 30 Jahren unvergessen: "Das Schicksal hat es so gewollt", sagte der letzte sowjetische Präsident Michail Gorbatschow am 25. Dezember 1991 in einer historischen Fernsehansprache und erklärte seinen Rücktritt. Noch am gleichen Abend wurde die sowjetische Fahne auf dem Kreml eingeholt und durch die russische ersetzt. Russland wurde Rechtsnachfolger der Sowjetunion. Am 26. Dezember 1991 bestätigte auch das sowjetische Parlament das Ende der UdSSR.