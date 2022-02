Auch im Baltikum wächst die Angst vor einem Angriff

Die Angst, dass Russland auch gegen die drei kleinen EU- und NATO-Partner im Baltikum vorgehen könnte, ist groß: Russland rechne mit einem schnellen Sieg bei einem Angriff auf die Ukraine, sagte der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis. "Wir müssen sicherstellen, dass es kein einfacher Kampf wird", betonte er und begründete damit Waffenlieferungen seines Landes an die Ukraine.

Der Litauer pocht auf eine stärkere NATO-Präsenz im Baltikum. "Wir müssen die Sicherheitslage in der Region sehen", sagte er. In Belarus mit einer 700 Kilometer langen Grenze zu Litauen und einer 400 Kilometer langen Grenze zu Polen stünden zehntausende russische Soldaten. Man müsse sicherstellen, dass keine Person in Moskau oder Minsk die bisherige Ordnung infrage stelle. Die NATO verletze mit einer Truppenverstärkung im Osten nicht die Grundakte mit Russland von 1997, die keine ständigen NATO-Einrichtungen in ehemaligen Ostblock-Staaten vorsehe, erklärte der Außenminister.

Russland selbst habe diese Vereinbarung diskreditiert. "Moskau hat diese Linien bereits 2008 überschritten", sagte Landsbergis. Immer wieder habe man gedacht, Russland einbinden zu können. "Aber Russland sitzt nicht länger am Tisch, sondern steht an der Grenze zur Ukraine."