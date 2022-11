Auch ein Frieden in der Ukraine soll das Klima retten

"Der destabilisierende Einfluss Russlands konfrontiert die Welt mit Krieg, Energie- und Nahrungsmittelkrisen und der Zerstörung der gewohnten internationalen Beziehungen", sagte Selenskyj in seiner Ansprache. Auch die Klimaagenda "leide wirklich", könne aber nicht auf Eis gelegt werden. "Wer es mit der Klimaagenda ernst meint, muss es auch mit der Notwendigkeit ernst meinen, die russische Aggression sofort zu stoppen, unsere territoriale Integrität wiederherzustellen und Russland zu echten Friedensverhandlungen zu zwingen", appellierte er an die weitere Unterstützung des Westens.

Unterdessen spitzt sich in der Ukraine die militärische Lage wieder bedrohlich zu: Es herrscht gespanntes Warten auf eine mögliche Schlacht um die von Russland besetzte Großstadt Cherson. Kiew zieht nach russischen Angaben seine Truppen in der Region zusammen. Die Ukraine wiederum wirft den russischen Besatzern Plünderungen vor. Leidtragende sind die in der Stadt verbliebenen Zivilpersonen. In den vergangenen 48 Stunden gab es nach Angaben der beiden Kriegsparteien weder Strom noch Wasser.

Cherson liegt im Süden der Ukraine. Es ist die einzige Regionalhauptstadt, die Russland seit Beginn seiner Invasion am 24. Februar erobern konnte. Vor dem Krieg lebten dort etwa 300.000 Menschen. In den vergangenen Tagen ordnete Russland "Evakuierungen" an, angeblich um die Zivilbevölkerung zu schützen.

"Keine Waffen aus Nordkorea"

Nordkorea hat unterdessen den Vorwurf der USA zurückgewiesen, es habe heimlich Artilleriemunition an Russland für den Krieg gegen die Ukraine geschickt. Es handle sich um "haltlose" Gerüchte, welche die USA verbreiteten, um den internationalen Ruf Nordkoreas zu beschädigen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Nordkorea betreibe keine Rüstungsgeschäfte mit Russland und habe auch "nicht die Absicht, dies in der Zukunft zu tun", hieß es in der Erklärung.