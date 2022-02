Auch Deutschland lockert die Corona-Regeln

Darauf verständigten sich gestern die Ministerpräsidenten bei einer Videokonferenz mit der Bundesregierung. Demnach laufen ab 20. März alle "tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen" aus. Konkret wird es ein dreistufiges Öffnungskonzept geben. In der ersten Stufe sind private Treffen wieder ohne Teilnehmerobergrenze erlaubt. Nehmen allerdings Ungeimpfte teil, bleiben bis 19. März die bisherigen Einschränkungen bestehen. Zudem fallen Zugangskontrollen im Einzelhandel weg; dafür sollen in Innenräumen medizinische Masken (empfohlen: FFP2-Masken) getragen werden. Unter Berücksichtigung der Lage in den Spitälern gilt in der zweiten Stufe ab 4. März für Gastronomie und Übernachtungen die 3G-Regel.

Dritte Stufe ab 20. März

Auch bei überregionalen Großveranstaltungen können Genesene und Geimpfte als Zuschauer teilnehmen. In Innenräumen ist eine Auslastung bis zu 60 Prozent der Höchstkapazität – maximal 6000 Personen – zulässig, im Freien eine Auslastung von bis zu 75 Prozent (maximal 25.000 Personen). Ab 20. März entfallen in der dritten Stufe alle "tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen", sofern die Lage in den Krankenhäusern dies zulässt.