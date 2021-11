Atomverhandlungen mit Iran in Wien

WIEN. Am 29. November werden in Wien die Verhandlungen mit dem Iran über die Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens von 2015 neu aufgenommen. Dieses Datum gab der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell gestern bekannt. Unter dem Vorsitz des EU-Gesandten Enrique Mora sollen auch Vertreter Deutschlands, Frankreich, Chinas, Russlands und Großbritanniens an den Gesprächen teilnehmen.