Beliebtester Politiker Deutschlands zu sein, darauf war monatelang Robert Habeck programmiert, vor allem dank seiner rhetorischen Qualitäten, mit denen der 53-jährige Vizekanzler und Wirtschafts- und Klimaminister in der Ampelregierung in diesen besonderen Zeiten seine Zuhörer in den Bann zog. Doch wie schnell sich das Blatt wenden kann, musste der Kurzzeit-Überflieger der Grünen jüngst ebenfalls schmerzlich erfahren. Mittlerweile findet er sich nur noch auf Platz sechs im Beliebtheitsranking.