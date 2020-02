"Atemberaubender Hoffnungsmoment"

Trotz teilweise aggressiver Atmosphäre ist die Brexit-Austrittsnacht in London und anderen Teilen Großbritanniens weitgehend friedlich verlaufen. Es habe nur wenige Festnahmen gegeben, teilte Scotland Yard am Samstag mit. Hunderte Menschen hatten am Platz vor dem Parlament am späten Abend den Austritt aus der Europäischen Union gefeiert.

In Großbritannien und in der EU hat der Austritt am Wochenende gemischte Gefühle ausgelöst. Premier Boris Johnson bezeichnete ihn am Samstag in einem Schreiben an Unterstützer als "atemberaubenden Hoffnungsmoment". Der linksliberale "Guardian" hatte hingegen eine geknickt wirkende britische Bulldogge auf der Titelseite und die Zeile "Der Tag, an dem wir Abschied nahmen".

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb in einer Facebook-Botschaft an die Briten von einem "Schlag für Europäer". EU-Ratspräsident Charles Michel zeigte sich humorvoll: "Always look on the bright side of life" – immer positiv bleiben, zitierte der Belgier auf Twitter die britische Komikertruppe Monty Python mit Hinweis auf die neuen Beziehungen zwischen EU und Briten. Die müssen nun im Eiltempo geklärt werden.

Johnson-Rede angekündigt

Johnson will heute in einer Rede den Kurs für die anstehenden Handelsgespräche mit der EU abstecken. Ein Regierungsvertreter sagte, Johnson schließe nicht aus, künftig relativ lockere Handelsbeziehungen zur EU zu unterhalten. Er prüfe die Option eines Handelsabkommens nach dem Vorbild der Vereinbarungen zwischen der EU und Australien. "Es gibt nur zwei voraussichtliche Verhandlungsergebnisse – ein Freihandelsabkommen wie mit Kanada oder eine lockerere Vereinbarung wie mit Australien – und wir gehen beiden gerne nach."