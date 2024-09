Asylwerber an der Grenze zurückweisen? Warum das rechtlich nicht so einfach ist

Illegale Einreise an der deutschen Grenze: Nur wer kein Asylgesuch äußert, kann sofort zurückgewiesen werden.

Der Migrationsgipfel in Berlin endete am Dienstag mit Verärgerung aufseiten der Unionsparteien CDU/CSU. Die konservative Opposition blitzte bei der Ampelkoalition (SPD, Grüne, FDP) mit der Forderung ab, auch Asylwerber an den deutschen Grenzen zurückzuweisen – und erklärte damit die Gespräche über eine gemeinsame Migrationspolitik für beendet.