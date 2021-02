AstraZeneca unterschrieb bei den Briten erst nach dem EU-Vertrag

Vor wenigen Wochen hatte der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca überraschend angekündigt, im ersten Quartal mehrere Millionen Dosen weniger Corona-Impfstoff in die EU zu liefern als vertraglich vereinbart. Es folgte ein erbitterter Streit mit der EU-Kommission, der noch immer nicht ausgestanden ist.

Vor allem der Umstand, dass AstraZeneca Großbritannien weiter ungeschmälert mit Impfstoff belieferte, löste großen Ärger aus. Vorstandschef Pascal Soriot hatte die Ungleichbehandlung mit zwei Argumenten gerechtfertigt: Großbritannien habe den Liefervertrag drei Monate vor der EU unterschrieben. Und das Unternehmen habe im EU-Vertrag nur zugesichert, sein Möglichstes ("best effort") zu tun, um die eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen.

EU war sogar einen Tag schneller

Nun ist durch Recherchen des US-Senders CNN der Vertrag zwischen dem Pharmariesen und Großbritannien aufgetaucht. Es handelt sich um ein PDF-Dokument, auf das die britischen Behörden hingewiesen haben. Es widerspricht Soriot in beiden Punkten. Der britische Vertrag trägt das Datum 28. August 2020.

Somit ist AstraZeneca mit den Briten nicht Monate vor der EU handelseins geworden, sondern sogar erst einen Tag danach. Denn der EU-Vertrag stammt vom 27. August. Die "Best Effort"-Klausel findet sich auch im Briten-Vertrag, der dem Sinn nach auch sonst jenem mit der EU ähnelt. Das stützt die EU-Rechtsmeinung, wonach dies eine übliche Formulierung in Verträgen sei und keinesfalls erlaube, vereinbarte Lieferverpflichtungen nicht einzuhalten. Laut Kommissionskreisen hat AstraZeneca für die Lieferkürzungen Schwierigkeiten in einem Werk in Belgien verantwortlich gemacht.

Doch die Fabrik, die vom US-amerikanischen Unternehmen Thermo Fisher betrieben wird, will "alle vertraglichen Verpflichtungen von AstraZeneca erfüllt" haben. Das jedenfalls versicherte vor rund einer Woche der für Europa zuständige Vizepräsident des Unternehmens.

Holt AstraZeneca nun auf?

Offiziell hatte AstraZeneca nie die Produktionsstätte benannt. Thierry Breton, Binnenmarktkommissar und Leiter einer neu geschaffenen Taskforce für den Ausbau von Produktionskapazitäten in der EU, sagte am Donnerstag er sei zuversichtlich, dass AstraZeneca nun aufholen werde.

Artikel von Sylvia Wörgetter