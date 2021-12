Assange hatte laut seiner Verlobten einen Schlaganfall

Passiert sein soll das bereits am 27. Oktober 2021 – also dem Tag, an dem die USA gegen ein in Großbritannien gerichtlich verfügtes Auslieferungsverbot berufen hatte.

Laut der Zeitung "Mail on Sunday" traten bei Assange als Folgen ein hängendes rechtes Augenlid, Gedächtnisverlust und Anzeichen für neurologische Schäden auf. Er nehme nun Medikamente, hieß es. Moris sagte dem Blatt, sie befürchte einen weiteren, schwereren Schlaganfall. Es stelle sich die Frage, ob er gesundheitlich in der Lage sei, einen Auslieferungsprozess durchzustehen. "Ich denke, dieses ständige Schachspiel, der extreme Stress ist es, was Julians Schlaganfall ausgelöst hat", sagte Moris, die mit Assange zwei kleine Kinder hat und auch zum Verteidiger-Team gehört. Via Twitter forderte sie seine sofortige Freilassung.