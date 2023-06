Assads "Tiger" an der ukrainischen Front

Russische Militärblogger haben in den letzten Tagen in den sozialen Medien Bilder und Kurzfilme von syrischen Soldaten in der Ukraine gepostet. Sie sollen in dem von Russland besetzten Oblast Luhansk, unweit der front-nahen Ortschaft Kreminna, aufgenommen worden sein, wo die ukrainische Armee eine ihrer Konteroffensiven gestartet hat. Die Soldaten aus Syrien seien in die 98. russische Luftlandedivision eingegliedert worden, die seit 2014 in der Ost-Ukraine stationiert ist.