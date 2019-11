Assad hat sein Ziel in Syrien fast erreicht

In Nordsyrien haben erstmals türkische und russische Truppen gemeinsam patrouilliert. Syriens Machthaber Baschar al-Assad begrüßt das. Die Vereinbarung könne Syrien dabei helfen, sein Ziel schlussendlich zu erreichen, den von Kurden kontrollierten Nordosten des Landes wieder unter Staatsgewalt bringen, sagte der syrische Machthaber. Die Vereinbarung sei ein positiver Schritt.

Assad strebt nach eigenen Angaben keine Feindschaft mit der Türkei an. Der türkische Präsident sei aber wegen seiner Haltung "ein Feind", betonte Syriens Präsident. Um eine Feindschaft mit der Türkei zu verhindern, würden befreundete Staaten wie Russland und der Iran eine wichtige Rolle spielen. Die Türkei war vor rund drei Wochen in Syrien einmarschiert, um die von ihr als Terrororganisation angesehene Kurdenmiliz YPG zu verdrängen. Gleichzeitig will Erdogan mit russischer Billigung in einem 30 Kilometer langen und mehr als 120 Kilometer breiten Streifen direkt an der Grenze eine sogenannte Sicherheitszone einrichten. Dort will er unter anderem Hunderttausende syrische Flüchtlinge ansiedeln. Möglich geworden war die Offensive auch durch den Abzug der US-Truppen in dem Gebiet.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erhebt schwere Vorwürfe gegen die Türkei. Hunderte Kritiker der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien seien festgenommen worden, berichtete Amnesty: "Die türkische Regierung nutzt die laufende Offensive als Vorwand, um massiv gegen Kritiker vorzugehen."