Assad: "Eure Meinungen haben null Wert"

Es ist blanker Zynismus, wenn man sich in einem von Krieg verwüsteten Land, in dem 80 Prozent der Bevölkerung in extremer Armut leben, als "Retter der Nation" feiern lässt. Doch genau mit diesem Slogan hat Syriens Diktator Bashar al-Assad am Mittwoch einen Urnengang gewonnen, bei dem der Sieger von vornherein feststand.