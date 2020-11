Aserbaidschan feiert Sieg in Berg-Karabach

Danach kurvten hupende Autokorsos durch die aserbaidschanische Hauptstadt. Glaubt man den Experten, dann ist das Ende des Kriegs nahe. Aus eigener Kraft scheint Armenien die Südkaukasus-Region Berg-Karabach kaum noch verteidigen zu können.

Schuschi gilt als Schlüsselstadt, die Behörden in Berg-Karabach hatten selbst mitgeteilt, dass ihr Verlust am Ende auch eine Niederlage im Kampf um die ganze Region bedeuten könnte. Die Führung in Berg-Karabach räumte zudem ein, dass die aserbaidschanischen Truppen kurz vor der Hauptstadt Stepanakert stünden. "Nun ist schon unsere Existenz in Gefahr", schrieb der Sprecher der Karabach-Führung Pogossjan auf Facebook.

Die schweren Gefechte um Berg-Karabach dauern seit dem 27. September an. Es wurden bereits mehr als tausend Tote gezählt.