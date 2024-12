Arthur Graham Fisher: Trump will Immobilienmakler zu US-Botschafter in Österreich machen

Er habe den Immobilienmakler Arthur Graham Fisher nominiert, der drei Vermittlungsbüros "in den wunderschönen Bergen von North Carolina" betreibe, teilte Trump am Montagabend (Ortszeit) in seinem Netzwerk Truth Social mit. "Art ist ein standhafter Unterstützer der America First Politik und wird uns stolz machen in Österreich."

North Carolina war bei der Wahl im November einer der sieben entscheidenden Swing States. Traditionell bedenken neue Präsidenten verdiente Wahlkampfspender mit Botschafterposten. Aktuelle Botschafterin in Wien ist Victoria Reggie Kennedy, die Witwe des langjährigen demokratischen Senators Ted Kennedy.

Kandidat muss noch Hearing in US-Senat absolvieren

Fisher ist Chef der im Jahr 1977 gegründeten Immobilienfirma Fisher Realty. Wie Trump mitteilte, zählt das Unternehmen zu den "Top-Maklern" im Staat North Carolina und hat viele der besten Kunden in den USA.

Die Amtszeit der aktuellen Botschafterin endet mit dem Antritt Trumps am 20. Jänner um 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MEZ). Graham Fisher muss vor seinem Amtsantritt aber noch ein Hearing im US-Senat absolvieren und von diesem formell bestätigt werden. Dies gilt aber nur als Formsache, weil Botschafterernennungen selten politisch umstritten sind und die Kandidaten in der Regel große Mehrheiten erzielen. Zudem haben Trumps Republikaner in der wichtigeren Parlamentskammer die Mehrheit.

