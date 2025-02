Sie waren Kleinkinder: Tod der jüngsten Hamas-Geiseln bestätigt

"Wir haben die erschütternde Nachricht erhalten, dass Shiri Bibas, ihre Kinder Ariel und Kfir und Oded Lifshitz nicht mehr unter uns sind", erklärte das Forum am Mittwoch. Die Hamas hatte die beiden Kleinkinder und ihre deutsch-israelische Mutter bereits im November 2023 für tot erklärt und am Dienstag angekündigt, dass ihre Leichen am Donnerstag an Israel übergeben werden sollen.

Die Familie war bei dem Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 aus dem Kibbuz Nir Oz entführt worden. Der Vater Yarden Bibas kam vor zweieinhalb Wochen frei. Seine Frau, die Deutsch-Israelin Shiri Silberman-Bibas, und die damals acht Monate und vier Jahre alten Söhne Kfir und Ariel wurden ebenfalls verschleppt. Bibas' Schwiegereltern Yossi und Margit Silberman wurden in Nir Oz getötet.

