Argentinien erhebt Anspruch auf die Falkland-Inseln

Der Krieg um die Falkland-Inseln zwischen Argentinien und Großbritannien ist bereits mehr als 40 Jahre vorbei. Dennoch ist der Konflikt nicht vergessen. Im Gegenteil. Nach dem Fund von Öl- und Gasvorkommen nimmt die Auseinandersetzung erneut an Schärfe zu. Buenos Aires kündigte ein Abkommen auf und fordert Gespräche.

Das südamerikanische Land ziehe sich aus dem Foradori-Duncan-Pakt zurück, teilte Außenminister Santiago Cafiero nach einem Treffen mit seinem britischen Kollegen James Cleverly beim Treffen der G20-Staaten in Neu-Delhi mit. Die argentinische Regierung wolle über die Souveränität der Falkland-Inseln verhandeln und schlage ein Treffen mit britischen Vertretern im Sitz der UNO in New York vor.

Cleverly konterte prompt: "Die Falkland-Inseln sind britisch", schrieb er auf Twitter. Die Einheimischen hätten das Recht, über ihre Zukunft zu entscheiden, hätten sich aber entschieden, britisches Überseegebiet zu bleiben. 2013 hatten sich die Bewohner der Inseln mit großer Mehrheit für einen Verbleib bei Großbritannien ausgesprochen.

Der sogenannte Foradori-Duncan-Pakt ist eine gemeinsame Stellungnahme von 2016, die die Förderungen von Gas und Öl sowie Schifffahrt und Fischerei rund um die Falkland-Inseln regelt. Aus Sicht der aktuellen argentinischen Regierung war die Vorgängerregierung Großbritannien damit zu weit entgegengekommen.

Die Falkland-Inseln stehen seit 1833 unter britischer Verwaltung. Am 2. April 1982 hatte Buenos Aires Fakten geschaffen. Hunderte argentinische Soldaten besetzten die Inselgruppe mit ihrem Hauptort Stanley. Ganze 68 Soldaten hatten die Briten dort stationiert, sie leisteten heftigen Widerstand, mussten sich aber bald ergeben.

Mit einer militärischen Reaktion Londons rechnete die Junta Argentiniens nicht. Zu weit entfernt waren die gegnerischen Streitkräfte, zu unbedeutend die Inseln. Doch die südamerikanischen Machthaber hatten sich getäuscht. Nicht nur, dass die Weltöffentlichkeit genau zur Kenntnis nahm, was ihre Truppen veranstalteten, auch Margaret Thatcher zeigte, warum sie als "Eiserne Lady" galt: Obwohl Kabinettsmitglieder ihr eine Lösung auf dem Verhandlungstisch schmackhaft machen wollten, bestand sie darauf, militärisch zu reagieren.

Nachdem die argentinischen Streitkräfte während des 72 Tage dauernden Kriegs eine Reihe von Niederlagen hinnehmen mussten, unterzeichneten beide Seiten einen Waffenstillstand. Ungeachtet dessen erhebt Argentinien weiterhin Anspruch auf die Inseln, die dort Malvinas genannt werden.

