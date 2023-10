Arabische Liga verurteilt überraschend beide Seiten

Bei ihrer Sondersitzung in Kairo gab es bei den Außenministern der Arabischen Liga Einigkeit zu Israel

Die Außenminister der Arabischen Liga haben die Gewalt im Nahen Osten verurteilt – und zwar überraschend auf beiden Seiten. Keine weitere Eskalation, heißt das Fazit des Sondertreffens der Minister in Kairo.

"Wir verurteilen das Töten von Zivilisten auf beiden Seiten. Unbeteiligte müssen, wie es die menschlichen Werte und das internationale Recht verlangen, geschützt werden. Alle Gefangengenommenen und entführten Zivilisten müssen freigelassen werden", heißt es in der Abschlusserklärung.

US-Außenminister Antony Blinken sagte bei seinem gestrigen Besuch Israel seine volle Unterstützung im Kampf gegen die Hamas zu. "Wir werden immer an Ihrer Seite stehen", sagte er bei einem Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gestern in Tel Aviv. Bei dem Angriff seien mindestens 25 US-Bürger getötet worden, so Blinken.

Die NATO-Staaten brachten unterdessen ihre Solidarität mit Israel zum Ausdruck und machten deutlich, dass es das Recht habe, sich "verhältnismäßig" gegen die Terrorakte zu verteidigen. Die im Gazastreifen herrschende islamistische Palästinenserorganisation Hamas sei aufgerufen, sofort alle Geiseln freizulassen, hieß es in einer Mitteilung der NATO vom Donnerstag weiter. Zivilisten müssten so gut wie möglich geschützt werden.

Die Türkei verhandelt nach eigenen Angaben über die Freilassung der von der Hamas entführten israelischen Geiseln. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur gestern aus dem türkischen Präsidialamt. Wer genau an den Verhandlungen beteiligt ist und wie diese geführt werden, war zunächst nicht bekannt.

US-Außenminister Antony Blinken gestern in Tel Aviv Bild: APA/AFP/POOL/JACQUELYN MARTIN

Die US-Regierung führt außerdem mit Israel und Ägypten Gespräche über die Öffnung eines Grenzübergangs für Zivilisten zur Ausreise aus dem Gazastreifen. Ägypten hatte zuvor eine begrenzte Waffenruhe als Voraussetzung dafür genannt. "Wir wollen nach bestem Wissen und Gewissen sicherstellen – und ich weiß, dass Israel nach bestem Wissen und Gewissen sicherstellen will –, dass Zivilisten nicht zu Schaden kommen", sagte Blinken vor seiner Abreise nach Israel.

Luftangriffe auch in Syrien

Israels Luftwaffe hat syrischen Staatsmedien zufolge auch die Flughäfen der Städte Damaskus und Aleppo angegriffen. Das syrische Staatsfernsehen berichtete gestern, eine "israelische Aggression" richte sich gegen die beiden wichtigsten Flughäfen des Landes. Diese haben inzwischen ihren Betrieb eingestellt.

Das israelische Militär reagierte eigenen Angaben zufolge unmittelbar am Dienstag mit Artillerie und Mörsergranaten auf die Angriffe aus Syrien. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London gingen die Angriffe von palästinensischen Gruppen in Syrien aus, die mit der Hisbollah im Libanon zusammenarbeiten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper