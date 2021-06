"Apple Daily" schließt

In Hongkong wird die prodemokratische Zeitung "Apple Daily" eingestellt. Das Boulevardblatt war wegen angeblicher Verstöße gegen das umstrittene Sicherheitsgesetz ins Visier der Behörden geraten. Die Muttergesellschaft Next Digital teilte gestern mit, die letzte Ausgabe der vor 26 Jahren gegründeten Zeitung mit einer Auflage von 80.000 Exemplaren werde am Samstag erscheinen. Auch die Online-Ausgabe werde dann eingestellt.

Vorige Woche waren mehrere Führungskräfte der Zeitung festgenommen worden. Sowohl Chefredakteur als auch Herausgeber wurden angeklagt und sitzen nun in Untersuchungshaft. Ihnen wird "Verschwörung mit dem Ausland" vorgeworfen.