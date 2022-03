"Apokalyptische Szenen" und "Kriegsverbrechen"

Tausende Ukrainer versuchen derzeit mit letzter Kraft, der Hölle des Krieges zu entkommen und sich vor russischen Bomben in Sicherheit zu bringen. Während aus Sumy im Nordosten des Landes die ersten Zivilisten evakuiert werden konnten, blieb die Lage in Mariupol im Südosten weiter dramatisch. Das Rote Kreuz berichtete von "apokalyptischen Szenen". Die NATO sprach von "Kriegsverbrechen".

Nach mehreren gescheiterten Evakuierungsversuchen hatte Russland für Dienstag erneut eine Feuerpause sowie die Einrichtung von Fluchtwegen für Zivilisten aus umkämpften Städten in der Ukraine angekündigt. Doch nur in der Stadt Sumy begannen tatsächlich erste Evakuierungen. Gegen 9 Uhr hatten bereits Dutzende Busse mit Zivilisten die seit Tagen umkämpfte Stadt verlassen. Nach Angaben der Regionalverwaltung sollten sie in die 150 Kilometer westlich gelegene Stadt Lochwyzja gebracht werden.

Dramatisch war dagegen die Lage in Mariupol, der strategisch wichtigen Hafenstadt am Asowschen Meer. Die von Russland zugesagte Feuerpause wurde nach ukrainischen Angaben umgehend gebrochen. "Waffenruhe verletzt! Russische Streitkräfte beschießen jetzt den humanitären Korridor", schrieb der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Oleh Nikolenko, auf Twitter. Russland konterte und behauptete, ukrainische "Nationalisten" würden die Evakuierung blockieren.

"Die Situation ist apokalyptisch", sagte der Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in Genf, Ewan Watson. In Mariupol gingen alle Vorräte zur Neige. Das IKRK habe sämtliche Bestände ausgeliefert und versuche, auf allen möglichen Wegen Nachschub ins Land zu bringen. Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeigte sich regelrecht schockiert: "Zivilisten ins Visier zu nehmen, ist ein Kriegsverbrechen, und es ist vollkommen inakzeptabel."

"Nicht zur Kapitulation bereit"

Nachdem Russland immer wieder Gespräche anbietet und dafür zugleich knallharte Bedingungen stellt, hat nun der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagiert. Er zeigte sich prinzipiell offen, über den Status der Separatistengebiete im Osten des Landes und der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim zu reden. Im US-Sender ABC machte Selenskyj aber deutlich, dass er nicht auf Forderungen aus Moskau eingehen werde, die Unabhängigkeit der selbst ernannten "Volksrepubliken" sowie die russische Herrschaft über die Krim anzuerkennen. "Wir können diskutieren und einen Kompromiss finden, wie diese Gebiete weitermachen können", sagte er: "Ich bin bereit für einen Dialog. Aber wir sind nicht bereit für eine Kapitulation." Selenskyj forderte Putin einmal mehr zu direkten Verhandlungen auf.

Alle Hoffnungen richten sich nun auf das morgige Treffen zwischen den Außenministern aus Kiew und Moskau, Dmytro Kuleba und Sergej Lawrow, im türkischen Antalya. Die Gespräche sollen gemeinsam mit dem türkischen Außenminister Cavusoglu im Dreier-Format stattfinden. Es ist das erste hochrangige Ministertreffen seit Beginn des Kriegs.

Auch auf internationaler Ebene ging das Ringen um eine friedliche Lösung weiter: Deutschland, Frankreich und China haben in einer gemeinsamen Videokonferenz den Willen zu einer diplomatischen Lösung betont.

"Bomben auf unseren Geist"

Die Europäische Kommission will Urheber von gezielter Falschinformation zum Ukraine-Krieg künftig bestrafen. "Ich werde einen neuen Mechanismus vorschlagen, der uns erlauben wird, diese bösartigen Desinformationsakteure zu sanktionieren", sagt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Demnach würden der Kreml und seine Sprachrohre systematisch über die Situation in der Ukraine Lügen verbreiten. So werde etwa behauptet, das ukrainische Militär bombardiere das eigene Volk, um anschließend Russland zu beschuldigen. In diesem Krieg, so Borrell, würden nicht nur Menschen bombardiert. "Sie bombardieren auch ihren Geist."