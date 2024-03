"Taurus"-Affäre: Anwendungsfehler ermöglichte Abhöraktion

Ein Teilnehmer an dem von Russland geleakten Gespräch unter hochrangigen Offizieren der deutschen Armee nutzte laut dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius einen unsicheren Kanal: Er habe sich von Singapur aus über eine "nicht sichere Datenleitung" eingewählt. Die Kommunikationssysteme seien bei richtiger Anwendung "grundsätzlich sicher".

Dass ein russischer Spion an dem Gespräch teilgenommen hat, ohne bemerkt worden zu sein, schloss Pistorius aus. Personelle Konsequenzen würden erst einmal nicht folgen. Man wolle besonnen reagieren und den Fall weiter prüfen. Dazu seien disziplinarische Vorermittlungen eingeleitet worden. Pistorius geht nach eigenen Angaben davon aus, dass das Treffen in Singapur ein "gefundenes Fressen" für die russischen Geheimdienste war. In dem Land fand eine internationale Flugschau statt. Die Abhöraktion sei vermutlich "ein Zufallstreffer" gewesen.

