"Antwort auf hispanische Invasion von Texas"

Die rund eintausend Kilometer lange Anfahrt zum "mexikanischen Walmart" in der mehrheitlich von Latinos bewohnten Grenzstadt El Paso dauert zehn Stunden. Zeit genug für den 21-Jährigen aus dem blütenweißen Bilderbuch-Vorort von Dallas, seinen teuflischen Plan noch einmal zu überdenken. Doch der junge Mann ist entschlossen.

Die Sicherheitskamera hält die Zeitmarke 10:39:35 fest, als er am Samstagmorgen den Walmart im "Cielo Vista"-Einkaufszentrum betritt. Augenzeugen schildern die Details eines Anschlags, der einen friedlichen Samstagvormittag abrupt in ein Horror-Szenario verwandelte: Gewehrfeuer im Stakkato, leblose Körper auf dem Boden, Menschen, die Deckung suchen, Pulverdampf, Schreie und Chaos. Ein Massaker. "Hay no" ist auf einem Video in Spanisch zu hören, was so viel heißt wie "Oh nein". Anschließend fällt ein Schuss.

Vorbild Christchurch-Attentäter

Als sich der Schütze der Polizei ergibt, hat er mindestens 20 Menschen auf dem Gewissen. Zwei Dutzend weitere werden in den umliegenden Krankenhäusern behandelt.

Nach den Motiven muss nicht lange gesucht werden. "Dieser Anschlag ist eine Antwort auf die hispanische Invasion von Texas", heißt es in dem kurz vor der Tat veröffentlichten Manifest. Der Verfasser nennt den Attentäter von Christchurch in Neuseeland sein Vorbild und beklagt die angebliche "Übernahme" seines "geliebten Texas" durch Latinos.

Die Logik des Manifest-Verfassers ist so einfach wie brutal. "Wenn wir genügend Leute loswerden, kann unser Weg zu leben nachhaltiger werden."

Rassistische Ideologie

Analysten erkennen dahinter dieselbe rassistische Ideologie, auf die sich weiße Terroristen von den Anschlägen auf die schwarze Kirche in Charleston über die Moschee in Christchurch bis hin zu den Synagogen in Pittsburgh und Poway berufen haben.

Diese steckte auch hinter den Rufen "Juden werden uns nicht ersetzen", die 2017 bei dem Fackelmarsch weißer Nationalisten durch die Straßen von Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia schallten. Donald Trump versäumte es seinerzeit, sich eindeutig von dem Hass der Demonstranten zu distanzieren.

Der US-Präsident ließ sich diesmal im Weißen Haus über die Details des Massakers briefen. "Es gibt keinen Grund und keine Ausrede, die jemals das Töten unschuldiger Menschen rechtfertigen könnte", twittert er daraufhin. Und weiter: "Gott sei mit euch allen."

Der Schock bei den Überlebenden des Massakers von El Paso sitzt tief. Bild: APA

Während die Ermittlungen anfänglich in der Hand der texanischen Polizei lagen, erwägt die amerikanische Bundespolizei FBI, die Tat als Inlandsterror oder Hassverbrechen zu verfolgen.

Wie sehr die Bedrohung in den USA gestiegen ist, illustriert eine Statistik der Bundespolizei. Demnach kamen seit dem 11. September 2001 mehr Menschen bei Anschlägen einheimischer Terroristen ums Leben als bei den Anschlägen in New York, Washington und Pennsylvania.

FBI-Chef Christopher Wray sagte dem Kongress kürzlich, in diesem Jahr seien bereits mehr als hundert Personen wegen des Verdachts auf Vorbereitung einheimischer Terroranschläge festgenommen worden.

"Das Motiv ist Hass"

"Das Motiv ist Hass", ist sich auch die neue Kongressabgeordnete von El Paso, Veronica Escobar, sicher. Die Grenzregion mit den beiden ineinander übergehenden Schwesterstädten El Paso (USA) und Juarez Ciudad (Mexiko), in der rund zwei Millionen Menschen leben, sei ein Ort des friedlichen Miteinanders gewesen. "Das war jemand, der von außen in unsere Gemeinde gekommen ist, um uns zu schaden."

In den vergangenen Monaten geriet El Paso als Brennpunkt der Flüchtlingskrise in die Schlagzeilen. Die US-Regierung versuchte angesichts der Ankunft tausender Asylwerber aus Zentralamerika, hier ein Exempel zu statuieren.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, um weitere Opfer zu verhindern. Bild: APA

Für weltweite Schlagzeilen sorgten im März die Bilder von Menschen, die von US-Beamten tagelang unter der "Paso del Norte"-Grenzbrücke wie Vieh hinter Maschendraht eingepfercht wurden.

Der aus El Paso stammende Analyst und Bestseller-Autor ("Lone Star Nation: How Texas Will Transform America"), Richard Parker, meint, das im Voraus geplante Massaker sei ein Nebenprodukt der Trump-Ära mit ihrer unmenschlichen Flüchtlings- und Einwanderungspolitik. "Die Anfänge liegen beim Präsidenten der Vereinigten Staaten." Andere Kritiker weisen auf die verblüffende Parallelität bei der Wortwahl hin. So gebrauche Trump regelmäßig das Bild einer "Invasion" aus dem Süden. Beto O’Rourke, der Trump im November 2020 herausfordern will und aus El Paso stammt, hält der Regierung Untätigkeit beim weitgehend uneingeschränkten Zugang zu Waffen in den USA vor. "Eine Zukunft, in der jedes Jahr 40.000 Menschen ihr Leben wegen Waffengewalt verlieren, kann ich nicht akzeptieren."

Allein in diesem Jahr registrierte das gemeinnützige "Gun Violence Archive" bereits 249 Angriffe mit Schusswaffen. Dabei hatte das Jahr erst 215 Tage.

Mindestens zehn Tote in Ohio

Das erste August-Wochenende ragt besonders heraus, weil es in der Nacht zum Sonntag auch in einem Ausgehviertel von Dayton im US-Bundesstaat Ohio zu einer Schießerei mit mindestens neun Toten und 16 Verletzten kam. Es soll aber kein Zusammenhang zu dem mutmaßlichen Terrorakt von El Paso bestehen. Bei dem Vorfall im "Oregon District" habe es sich um einen Streit gehandelt, der eskalierte. Demnach eröffnete ein Mann das Feuer, weil die Türsteher ihn nicht in eine Bar ließen. Die Polizei tötete den Schützen.

Die Botschaft der Menschen an die Politik ist eindeutig: „No more guns“ – also endlich schärfere Waffengesetze. Bild: APA

Am Abend versammelten sich mehr als 200 Menschen vor der "St. Pius X"-Kirche von El Paso zu einer Kerzenwache. "Es hätte jeden treffen können", sagt Celina Arias (44). Sie weiß, wovon sie spricht. Ihr Mann tankte draußen beim "mexikanischen Walmart", als drinnen das Morden begann.

Bild: OÖN

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump

Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.