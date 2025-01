Trump: "Von Gott gerettet, um Amerika wieder groß zu machen"

Um 12:02 Uhr feuert die Ehrengarde 21 Schüsse Salut, die Militärkapelle schmettert "Hail to the Chief" und die Senatorin Deb Fisher stellte Donald Trump als 47. Präsidenten der USA vor. Der hatte bei der ganzen Aufregung vergessen, beim Amtseid seine Hand auf die beiden Bibeln zu legen, die First Lady in spe, Melania Trump in den Händen hielt.