Antisemitismus-Vorwürfe nach Selenskyj-Karikatur in der SZ

Der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, Ludwig Spaenle, hat die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) kritisiert. Diese stellt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als übergroße Figur beim Weltwirtschaftsforum in Davos dar.

Die umstrittene Karikatur Bild: Twitter

Die Süddeutsche Zeitung verteidigte auf Twitter die Karikatur:

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Vorwürfe: Die Karikatur reproduziere antisemitische Klischees

Spaenle erklärte am Freitag in München, Karikaturen seien eine besondere Form der Meinungsäußerung und von künstlerischer Kreativität - und da müsse es auch große Freiheit geben. "Diese Karikatur allerdings werte ich als üble Verzeichnung des Präsidenten der Ukraine und das ist aus meiner Sicht nicht akzeptabel." Die Darstellungsform lasse bei vielen Menschen weit weg von der Realität antisemitische Klischees wachwerden. Der ukrainische Präsident hat jüdische Wurzeln. Spaenle betonte, das Ganze sei auch deshalb für ihn persönlich verstörend, da er die Zeitung in der Berichterstattung über antisemitische Strömungen, Vorfälle und Straftaten schätze.

Im Internet hatten sich zuvor viele Stimmen ähnlich kritisch geäußert und zum Teil auch Bezüge zu früheren Karikaturen in der Zeitung hergestellt. Vorgeworfen wird der Zeitung, antisemitische Ressentiments und die Verschwörungstheorie vom "alles kontrollierenden Juden" zu bedienen.