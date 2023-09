Anti-UN-Proteste gewaltsam niedergeschlagen

Wie die Regierung am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, hatte sich der Vorfall bereits am Mittwoch ereignet. Die Behörden hatten zunächst nur von sechs getöteten Demonstranten gesprochen und nun ihre Angaben korrigiert. Es seien außerdem 158 Personen festgenommen und eine militärische Untersuchung eingeleitet worden. Kongolesische Truppen hatten der Regierung zufolge die Proteste gegen die UN-Friedensmission MONUSCO und andere ausländische Organisationen gewaltsam aufgelöst, nachdem Aufnahmen eines Angriffs auf einen Polizisten in den sozialen Medien kursierten. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte das Filmmaterial nicht unabhängig überprüfen.

