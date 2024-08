Anti-Regierungs-Proteste in Bangladesch fordern mindestens 300 Tote

Dies berichtete am Montag die Nachrichtenagentur AFP auf der Grundlage von Berichten der Polizei, von Ärzten in Krankenhäusern und Beamten. Die Proteste sollen am Montag wieder aufgenommen werden. Das Innenministerium verkündete am Sonntag eine Ausgangssperre, die auf unbestimmte Zeit gelten soll. Ab Montag gelte zudem für alle Bürger ein dreitägiger Urlaub. "Die, die jetzt auf den Straßen protestieren, sind keine Studenten, es sind Terroristen, die unsere Nation destabilisieren wollen", sagte Hasina. Sie appelliere an ihre Mitbürger, mit harter Hand zu reagieren.

Straßenblockaden, Blendgranaten und Gummigeschosse

Demonstranten hatten im Laufe des Tages wichtige Verkehrsstraßen blockiert, Studenten hatten den Rücktritt der Regierung gefordert. Die Polizei versuchte unter dem Einsatz von Tränengas, Blendgranaten und Gummigeschossen, die Demonstranten zu zerstreuen. Im ganzen Land wurde das Internet abgestellt.

