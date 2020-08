Jacqueline Brittany hat schon viele wichtige Menschen im Aufzug zu den Büroräumen der "New York Times" gebracht. Die meisten starren auf der Fahrt nach oben in ihr Smartphone oder auf den Boden. Nicht so Joe Biden. "Er hat mich gesehen", sagte die 31 Jahre alte Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes über die kurze Begegnung mit dem Präsidentschaftskandidaten der US-Demokraten, der auf dem Weg zu einem Interview war.