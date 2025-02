Anschlag in München: Zweijährige in Lebensgefahr

Mit diesem Auto fuhr der Täter am Donnerstag in die Menschenmenge.

Die Ärzte im Haunerschen Kinderspital kämpften am Freitag weiter um ihr Leben. Unter den beiden schwerst verletzten Opfern jenes Anschlags in München, bei dem am Donnerstag ein Afghane (24) mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren war, ist eine Zweijährige, die nun auf der Intensivstation des Spitals liegt.

Insgesamt wurden bei der Amokfahrt, die einen Demonstrationszug der Gewerkschaft ver.di traf, 36 Personen verletzt.

Die Ermittler gehen von einem islamistischen Motiv des Tatverdächtigen aus. Das gab am Freitag die Leitende Oberstaatsanwältin Gabriele Tilmann bekannt. Unter anderem seien Chats auf dem Smartphone des Fahrers ausgewertet worden. Es gebe aber bisher keine Hinweise darauf, dass der 24-Jährige in ein Netzwerk eingebunden gewesen sei oder Verbindungen zu einer Terrororganisation habe.

Als Anhaltspunkte für eine islamistische Motivation nannte Tilmann unter anderem die Aussage von Polizisten, der Fahrer habe nach der Tat "Allahu Akbar" ("Gott ist groß") gerufen. Er habe in seiner Vernehmung auch eingeräumt, den Wagen absichtlich in das Ende des Demonstrationszugs gesteuert zu haben.

Die Generalstaatsanwaltschaft will nun Haftbefehl unter anderem wegen versuchten Mordes in 36 Fällen beantragen.

Der Tatverdächtige ist seit Ende 2016 in Deutschland. Kurz nach seiner Ankunft in Deutschland wurde bei dem damals 15-Jährigen eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Das ist bei unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten nicht selten. Die Ursachen dafür liegen oft in Erlebnissen im Herkunftsland – etwa Kriegsgeschehen – oder in den Umständen der Flucht.

Postings als Bodybuilder

In sozialen Medien zeigt er sich als Bodybuilder, der auch an Wettkämpfen teilnimmt. Er teilt auch islamische religiöse Inhalte. Nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat der junge Afghane eine Schule besucht, eine Berufsausbildung gemacht und dann als Kaufhausdetektiv für zwei Sicherheitsfirmen gearbeitet.

Der Mini Cooper, mit dem er in die Menschenmenge fuhr, gehört ihm. Der Asylantrag des jungen Mannes war zwar abgelehnt worden – 2020 erging an ihn die Aufforderung zur Ausreise –, die Stadt München stellte ihm 2021 aber einen Duldungsbescheid und eine Aufenthaltserlaubnis aus. Damit hatte der junge Afghane einen gültigen Aufenthaltstitel , eine Arbeitserlaubnis und war rechtmäßig in Deutschland

Der 24-Jährige war nicht vorbestraft und zuvor auch nicht als Extremist in Erscheinung getreten. Dass sich der junge Afghane als Bodybuilder leicht bekleidet in sozialen Medien zeigte, spricht eher gegen ein geschlossenes islamistisches Weltbild. Dass der Anschlag eine Gewerkschaftsdemonstration traf, dürfte laut Ermittlungsstand am Freitag eher Zufall gewesen sein. "Aber auch dem muss natürlich nachgegangen werden", sagte Innenminister Herrmann.

