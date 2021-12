Annalena Baerbock legt die Rolle als erste Frau an der Spitze des deutschen Außenministeriums selbstbewusst an. Im leuchtend roten Kleid absolvierte die 40-Jährige am Donnerstag ihre Antrittsbesuche in Paris und Brüssel. Die Strecke dazwischen absolvierte die grüne Ko-Parteichefin mit dem Hochgeschwindigkeitszug Thalys. Paris und Brüssel – das sind traditionell die ersten Ziele deutscher Regierungspolitiker.