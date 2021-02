Anklage warnt: "Trump hört nicht auf, Gewalt zu schüren"

Trump habe seine Anhänger zum Sturm auf das US-Kapitol angestiftet, und wenn dies ungestraft bleibe, könne der Republikaner weitere Gewalt anzetteln, mahnten die Ankläger. Alle Augen sind nun auf die Senatoren der Republikaner gerichtet. Finden elf weitere angesichts der erdrückenden Beweise den Mut, Trump zu verurteilen?

Mitch McConnell schweigt. Und schweigt. Mit der eisernen Miene eines Pokerspielers folgte er der Anklage der Demokraten, die darlegten, wie der Ex-Präsident seine Anhänger mit der "großen Lüge" von einem angeblichen Wahlbetrug aufstachelte. Er lehnte sich bei der Präsentation erstmals veröffentlichter Videos im Kongress vor, um Details besser sehen zu können. Und hörte genau zu, als Chefankläger Jamie Raskin in seinem Schlussplädoyer an den "gesunden Menschenverstand" der Senatoren appellierte. "Gibt es irgendeinen politischen Führer in diesem Raum, der glaubt, dass Trump, sollte er vom Senat die Erlaubnis erhalten, ins Weiße Haus zurückkehren zu können, aufhörte, Gewalt zu schüren?"

Glaubt man Scott Jennings, der lange für McConnell gearbeitet hat, steht die Antwort des republikanischen Fraktionschefs außer Frage. "Er hat mit Horror verfolgt, wie diese Präsidentschaft zu Ende ging", zitiert die Washington Post Jennings. Der nach Trump zweitmächtigste Republikaner habe sich insbesondere an der Ausbreitung von Verschwörungstheorien gerieben. "Das ist nicht die Republikanische Partei, die er aufgebaut hat."

Wie stimmt McConnell?

Folgt McConnell der "bescheidenen Bitte" des Schlussplädoyers, "Präsident Trump für die Verbrechen, für die er eindeutig schuldig ist, zu verurteilen"? Niemand wagt sich nach dem schwachen Auftritt der Verteidigung zum Prozessauftakt darauf festzulegen. Zusammen mit 44 anderen Republikanern stimmte er zwar dafür, das Verfahren aus formalen Gründen einzustellen. Doch das aus Sicht von Staatsrechtlern dünne Argument, dass die Verfassung es nicht erlaube, einen bereits aus dem Amt geschiedenen Präsidenten zu verurteilen, diente McConnell nur als Feigenblatt, sich nicht inhaltlich mit Trumps gescheiterten Mob-Coup auseinanderzusetzen.

Sofern es dabei bleibt und die Trump-Verteidigung nur einen Tag für ihre Präsentation in Anspruch nimmt, könnte es nach einer Schlussrunde an Fragen bereits heute zur Abstimmung und zum Urteil kommen – voraussichtlich mit einem Freispruch für Trump. (spang)

Schwer krank

Die Covid-19-Erkrankung von Ex-Präsident Donald Trump Anfang Oktober soll einem Bericht der „New York Times“ zufolge schwerwiegender gewesen sein, als das Weiße Haus eingeräumt hatte. Demnach sei Trumps Sauerstoffsättigung im Blut vor seiner Verlegung ins Krankenhaus bereits auf kritische Werte gefallen. Zudem soll Trump auf Röntgenbildern erkennbare Anzeichen einer schweren Lungenentzündung gehabt haben.

