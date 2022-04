Angst vor russischer Offensive: Kiew ruft zum Verlassen der Ostukraine auf

Nach der NATO erwartet nun auch die ukrainische Regierung in den kommenden Wochen eine russische Großoffensive in der Ostukraine und im Süden des Landes. Kiew hat die dortige Bevölkerung daher gestern dazu aufgerufen, die umkämpfte Region zu verlassen.

Die Regionalbehörden "fordern die Bevölkerung dazu auf, diese Gebiete zu verlassen, und tun alles, damit die Evakuierungen organisiert ablaufen", schrieb Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk gestern auf Telegram. Das müsse "jetzt" geschehen, andernfalls riskiere man, dass viele Menschen sterben.

Alle aktuellen Ereignisse lesen Sie im Live-Blog

Jens Stoltenberg, Generalsekretär des westlichen Verteidigungsbündnisses NATO, hatte bereits zuvor betont, dass vieles auf eine baldige russische Großoffensive im Osten und Süden hindeute. Erste Anzeichen dafür seien etwa die verstärkten Bombardements der Stadt Kramatorsk. "Russland wird versuchen, den gesamten Donbass einzunehmen und eine Landbrücke zur bereits besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim zu schaffen", sagte Stoltenberg.

Dazu passt, dass aus Luhansk schwere Kämpfe und Angriffe gemeldet werden. In Siewierodonezk nordwestlich der Stadt Luhansk standen gestern laut dem Bezirksgouverneur zehn Hochhäuser nach russischem Beschuss in Flammen. In Siewierodonezk sitzt die ukrainische Bezirksverwaltung, da Luhansk, Hauptstadt des gleichnamigen Verwaltungsbezirks, seit dem Jahr 2014 unter der Kontrolle von prorussischen Separatisten steht.

Langes Telefonat mit Putin

Der ungarische Premier Viktor Orban hat gestern nach eigenen Angaben ein längeres Gespräch mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin geführt. Dabei habe er den Kremlchef gebeten, eine Feuerpause in der Ukraine durchzusetzen. Zugleich habe er Putin zu Gesprächen über einen Waffenstillstand nach Ungarn eingeladen. Der russische Staatschef habe darauf "positiv" reagiert, aber gleichzeitig Bedingungen gestellt. Details ließ Orban jedoch offen.

Laut Viktor Orban sollen bei den Gesprächen in Ungarn über eine Feuerpause neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron teilnehmen.

EU-Ratspräsident Charles Michel hält unterdessen einen Importstopp von russischem Öl und auch von Gas für unumgänglich. "Ich denke, dass auch Maßnahmen bei Öl und selbst Gas früher oder später nötig werden", sagte er vor dem EU-Parlament.

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen drohte neben einem Importstopp von Kohle auch ein Öl-Embargo gegen Russland an. Mit Blick auf das am Dienstag von der Kommission vorgeschlagene Importverbot auf russische Kohle sagte von der Leyen vor dem EU-Parlament: "Diese Sanktionen werden nicht unsere letzten Sanktionen sein."

Und von der Leyen fügte noch hinzu: "Jetzt müssen wir uns Öl anschauen und die Einnahmen, die Russland aus fossilen Brennstoffen bezieht."

Russische Staatspleite naht

Russland rückt einer Staatspleite näher: Erstmals wurden gestern Zahlungen für zwei Fremdwährungsanleihen nicht in Dollar, sondern in Rubel geleistet. Wegen der Blockade seiner Devisenreserven infolge des Krieges will Moskau dies auch künftig so handhaben. „Wenn diese Blockade fortgesetzt wird und die Zahlungen zur Bedienung der Schulden blockiert werden, könnten sie in Rubel erfolgen“, teilte der Kreml mit.

30-Tage-Frist: Experten zufolge bleibt Russland nun noch eine Frist von 30 Tagen, um dieses Geld doch noch in Dollar zu überweisen. Andernfalls werde der Vorgang „zum formalen Zahlungsausfall Russlands bei Auslandsschulden“, twitterte Gerhard Mangott, Russland-Experte der Uni Innsbruck. Insgesamt hat Russland 15 internationale Anleihen mit einem Nennwert von rund 40 Milliarden US-Dollar ausstehen.

Kommissar Hahn will Marshallplan für die Ukraine

EU-Budgetkommissar Johannes Hahn stellte am Mittwoch in einem Gespräch mit Journalisten die Idee eines „Marshallplans des 21. Jahrhunderts“ für den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg in den Raum.

Dafür werde eine globale Anstrengung nötig sein, sagte der frühere VP-Minister. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe der Marshallplan der Vereinigten Staaten beim Aufbau der Demokratie in Europa geholfen. Was die Ukraine betreffe, liege der Fall anders. Der russische Staatschef Wladimir Putin habe den Krieg gegen das Land eröffnet, eben weil dessen „Wohlstand und Demokratie“ an seine eigene Tür geklopft hätten.

Was die Bewältigung der Kriegsfolgen betrifft, so erteilte Johannes Hahn Forderungen nach neuen EU-Fonds vorerst abermals eine Absage. Noch sei nicht abzusehen, welche Mittel benötigt würden. Im Moment seien noch genügend Gelder vorhanden – etwa über den Corona-Wiederaufbaufonds und die Kohäsionsfonds. Diese Möglichkeiten sollten zunächst einmal ausgeschöpft werden.