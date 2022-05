Angst vor einer weiteren Eskalation: Plant Russland jetzt die nächste Phase?

Während die russischen Truppen gestern mit dem Sturm auf das seit Wochen belagerte Stahlwerk Asowstal in Mariupol begonnen haben, wächst die Angst vor einer neuen Ausweitung der Kämpfe.

Westliche Geheimdienste warnen: Die russische Führung könnte innerhalb der kommenden zwei Wochen die besetzten Gebiete in der Ostukraine mithilfe einer fingierten Volksabstimmung in das eigene Staatsgebiet überführen und damit eine neue Phase des Krieges einleiten. Befürchtet wird, dass Russland nach der Eingliederung der Gebiete eine Generalmobilmachung ausrufen und noch massiver gegen die westliche Hilfe für die Ukraine vorgehen könnte. Auch ein konkretes Datum für die russischen Pläne soll bereits feststehen: Angeblich sei die Annexion für das Wochenende vom 14. und 15. Mai geplant.

Die strategisch wichtige Hafenstadt Mariupol ist inzwischen offenbar weitgehend unter russischer Kontrolle. Die russischen Einheiten haben gestern mit dem Sturm auf das Stahlwerk begonnen. Laut UNO-Angaben konnten aber 101 Menschen evakuiert und nach Saporischschja in Sicherheit gebracht werden. Sie hatten sich seit Wochen verschanzt und waren bereits am Ende ihrer Kräfte.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versuchte gestern einmal mehr, Putin in einem Telefonat zum Frieden aufzurufen. Doch Putin blieb bei seiner Haltung: "Der Westen könnte dazu beitragen, diesen Gräueltaten ein Ende zu setzen, indem er angemessenen Einfluss auf die Kiewer Behörden ausübt und die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellt", sagte der Kremlchef.

Er unterzeichnete auch ein Dekret für "wirtschaftliche Vergeltungssanktionen" gegen den Westen. Der Erlass sei eine Reaktion auf "unfreundliche Handlungen bestimmter ausländischer Staaten und internationaler Organisationen", teilt das Präsidialamt in Moskau mit.

Der britische Premier Boris Johnson richtete sich gestern an das ukrainische Parlament: "Ich habe heute eine Nachricht für Sie: Die Ukraine wird gewinnen. Die Ukraine wird frei sein", sagt Johnson in seiner Videoansprache, in der er der Ukraine auch die Lieferung weiterer Waffen versprach. Zuvor hatte das britische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass die russische Armee bereits "erheblich geschwächt" sei.

Papst Franziskus versucht sich offenbar schon seit Längerem als Friedensvermittler. Bereits nach zwanzig Kriegstagen habe er Putin um einen Besuchstermin gebeten, allerdings noch immer keine Antwort bekommen, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche. Scharfe Kritik übte er am Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. Kyrill I. dürfe sich nicht "zum Messdiener Putins" machen, sagte Franziskus.